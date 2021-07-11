Korkmaz Karaca'dan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündem olan isimlerden Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Ankara’da düzenlenen MKYK toplantısı sonrası, Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.
Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Karaca ve Koç, Soylu’ya Ardahan'a ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
Sedat Peker ne demişti?
Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Korkmaz Karaca hakkında şunları söylemişti: