Korkmaz Karaca'dan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündem olan isimlerden Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Ankara’da düzenlenen MKYK toplantısı sonrası, Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Karaca ve Koç, Soylu’ya Ardahan'a ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Sedat Peker ne demişti?

Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Korkmaz Karaca hakkında şunları söylemişti:

"süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi

süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?"