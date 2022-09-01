Korkmaz Karaca: Kendime ve aileme saygımdan dolayı istifayı gerekli gördüm

Sözcü yazarı Saygı Öztürk sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Korkmaz Karaca'nın isminin gündeme gelmesinden kızı ve eşinin çok etkilendiğini söylediğini aktardı. Öztürk, Karaca’nın eşi ve kızının fotoğrafının altına yapılan yorumları kendisine “Lütfen bu terbiyesizliği de yazın” diyerek gönderdiğini ifade etti.

O yorumda, “Bakıyorum da müşterilerini çok iyi ağırlıyorsun. İkramda kusur etmiyorsun” gibi ifadeler yazdığını, diğer yorumları ise aktarmaya 'terbiyesinin yetmediğini' belirten Öztürk, eşinin ve kızının Karaca’dan istifa etmesini istediğini aktardı.

Öztürk, istifasından sonra Karaca’nın kendisine, “Benim dokunulmazlığım yok. Kendime ve aileme saygımdan dolayı istifayı gerekli gördüm. Hayatta bazen bir adım geri atılması da gerekiyor. Siyasette böyle gidip-gelmeler olur” dediğini kaydetti.

Öztürk devamında da sürece ilişkin şunları kaydetti:

“İstifa dilekçesini vermeden İçişleri Bakanı'nın yanına gitti. Görüştüler. Karaca istifa edeceğini söyledi. Bakan da istifa gerekçelerini makul buldu. Bu gelişmeden Cumhurbaşkanı'na da bilgi verildi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki ve partideki görevlerinden istifa etti. Ancak AKP üyeliği devam ediyor. Gelecek seçimlerde de AKP'nin kazanması için “ölümüne” çalışacağını belirtti. Korkmaz Karaca, memleketi Ardahan'dan milletvekili adaylığı planlıyordu. Bundan sonra ne olur bilemem. Ama bildiğim, Korkmaz Karaca, kızının gözyaşlarına dayanamadı ve bir baba olarak yapması gerekeni yaptı. Baba üzerinden bir anneye, bir kıza karşı saygısızlık yapılmamalı, hakaret edenler de hak ettiği cezayı görmeli…”

