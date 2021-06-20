'Korkmaz ifadesinde iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi vermeyi teklif etti'

ABC Gazetesi'nden Serkut Bozkurt ve Ali Isıyel'in haberine göre Sezgin Baran Korkmaz ilk ifadesinde iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi vermeyi teklif etti ancak ABD'li yetkililer bu talebi reddetti.

ABD’yi dolandırdığı ve kara para akladığı iddiasıyla hakkında arama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz, dün Avusturya'nın başkenti Viyana’da ABD’nin talebi üzerine yakalandı. Korkmaz, ilk ifadesini bugün verdi. Korkmaz, ilk ifadesinde, iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi vermeyi teklif etti. Ancak ABD’li yetkililer, Korkmaz’ın bu teklifini davanın kriminal olması ve siyasi bir tarafının olmaması gerekçesiyle reddetti. Böylece Sezgin Baran Korkmaz’ın anlaşma seçeneği önünden kaldırıldı. Bunun sebebinin ise daha önce yeminli olmasına rağmen yalan ifade vermesi olabileceği söyleniyor.



Habere göre ABD’li yetkililer, ABD’de mahkemeye çıktığında kendisini ifade edebileceğini söyledi. Buna göre, anlaşmanın bir yolu var, o da Korkmaz’ın bütün parayı iade etmesi.

"Peki Korkmaz, ilk ifadesinde neleri söylemeye çalıştı ama ABD’li yetkililer bunu reddetti?" sorusuna ise haberde şöyle yanıt veriliyor:

"Edindiğimiz bilgilere göre, Sezgin Baran Korkmaz’ın sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvet 3 milyon doları buluyor. ABD’deki yargılamada bu paraları nereye harcadığı sorulduğunda Korkmaz’ın bunun hesabını vermesi gerekecek. Yine kaynağımızdan edindiğimiz bilgiye göre, özellikle İstanbul Emniyetinin içinde Korkmaz’dan büyük rüşvetler alındı. Bu rüşvetlerin içinde saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunuyor. Korkmaz’ın ‘çok sevdiği’ gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği iddia ediliyor."

İade önceliği ABD'de

Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesinde önceliğin ABD'de olduğu kaydedilen haberde bunun nedeninin Türkiye'nin ikinci sırada talep eden ülke olması olduğu belirtildi. Türkiye'nin 20 Haziran 2021 saat 17.30 itibarıyla Avusturya makamlarına iade talebinde bulunmadığı ifade edilen haberde "Bu nedenle Korkmaz’ın yargılanması yüksek ihtimalle ABD’de gerçekleşecek" denildi. Öte yandan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun bugün yaptığı açıklamada Korkmaz'ın iade işlemleri için sürecin dün başlatıldığını söylemişti.

Nasıl yakalandı?

Gazetede ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığına ilişkin aynı muhabirlerin bir başka haberinde ise "Sezgin Baran Korkmaz hakkımda arama kararı yok dese de bulunuyor. Hatta bir de gizli tanık var" deniliyor.

Haberde "İşte bu gizli tanık Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana merkezde yakalanması konusunda en önemli bilgiyi veriyor. Bilgi de şu: Sezgin Baran Korkmaz'ın sürekli gittiği yer Viyana. Çünkü Viyana'da işlerini koordine eden bir kadın var. Sezgin Baran Korkmaz, Umut isimli kadının ofisine düzenli olarak gidiyor. Bunun üzerine 2 hafta önce yani 3 Haziran'da ABD'den ajanlardan oluşan gözetleme ekibi Viyana'ya, Umut isimli kadının ofisinin oraya gidiyor" ifadeleri yer alıyor.

Habere göre iki hafta önce ABD Adalet Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz'ın aranma gerekçesi ve iadesi için Avusturya devletine hem İngilizce hem de Almanca resmi talep gönderiyor. Son iki haftada yapılan gözetleme sırasında Sezgin Baran Korkmaz'ın düzenli olarak belli saat ve günde Umut isimli (muhtemelen yardımcısı) kadının ofisine gittiği belirleniyor. ABD'ye bildiriliyor. Operasyon kararı alınıyor.

ABD'den operasyon için Viyana'ya gidenlerinse ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamadan bir ajan ve bir FBI ajanı olduğu belirtilen haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Bu üç kişi saha elemanı değil. ABD Adalet Bakanlığı üzerinden Avusturya'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanması için yazı gönderiliyor. Operasyonun Viyana polisi tarafından yapılmasına karar veriliyor. Sezgin Baran Korkmaz Viyana saati ile 15:30'da Umut isimli kadının ofisine giriyor. Ajanlar ve Viyana polisi aşağıda bekliyor. Sezgin Baran Korkmaz Umut isimli kadının yanından çıktıktan sonra Avusturya polisinin operasyonu ile yakalanıyor."