Kore'de gerilim tırmandı: Savaş uçakları acil havalandı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 180 askeri uçağının birçok farklı yerde harekete geçtiğinin tespit edildiğini ileri süren Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağını acil havalandırdı.

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te KDHC'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.

Ayrıca Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, KDHC'nin dün gece yerel saatle 23.28'de iki ülke arasındaki deniz sınırının kuzeyindeki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediği açıklandı. Atışların KDHC'nin Kangwon eyaletindeki Kumgang bölgesi yakınlarından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği, top mermilerinin deniz sınırı hattının kuzeyindeki tampon bölgeye isabet ettiği kaydedildi.

ABD ve Güney Kore'nin hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ortak hava tatbikatına karşı KDHC dün 6 füze denemesi yapmıştı.