Koranel’in istifası sonrası Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'in, "Aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır" diyerek istifa etmesinin ardından bugün Ankara Barosu Yönetim Kurulu seçim için toplandı.

Yönetim Kurulu toplantısında avukat Mehmet Eren Turan Ankara Barosu Başkanı seçildi.

Turan’dan boşalan Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı’na ise Mahcemal Seyhan, Genel Sekreterliğe ise Emrah Acar seçildi.

Ankara Barosu'nun 66. Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy alarak yedek listeye giren Alican Ertaş da yönetim kurulu üyesi oldu. (ANKA)