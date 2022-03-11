Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı Rabia yaşamını yitirdi

Muğla'dan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü'nde eğitim öğretim görmeye giden Rabia Kallı, geçtiğimiz Pazartesi günü arkadaşı ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesiyle korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil Kallı’ya çarptı.

Kallı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kallı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kallı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.