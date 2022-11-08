'Koop Bakkal' dönemi resmen başlıyor, ayrıntılar netleşti

Mahalle bakkalları artık 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satılabilecek.

120 ürün mahalle bakkallarında

Projeye göre Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak. Mahalle bakkalları artık koop bakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 120 ürün, mahalle bakkallarında da satılabilecek.

Koop Bakkal olmanın şartları neler?

Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek. Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.