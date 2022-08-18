Konya’daki İslami Dayanışma Oyunları’nda skandal üstüne skandal

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil bugünkü yazısında Türkiye ev sahipliğini yaptığı ve Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yaşanan aksaklıkları ve skandalları sıraladı.

İşte Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yaşanan sorunlar ve Özdil’in yazısının ilgili bölümü:

Abarttığımı düşünüyorsunuz değil mi?

O halde buyrun, tek kelime abartı olmadan yaşananları okuyun…

– İslami Dayanışma Oyunları, Yahudi cesaret madalyası olan asrın liderimiz tarafından besmeleyle başlatıldı, Kuran’ı Kerim okunmasının ardından hıristiyan sporcular istavroz çıkardı.

– Atletizmde ilk üç günün tüm sonuçları, Dünya Atletizm Birliği tarafından iptal edildi. Çünkü, stadyumdaki kablo bağlantılarında sorun olduğu, dijital sonuçların tamamının yanlış olduğu ortaya çıktı.

– Minder, direk, kronometre, kablo gibi teknik ekipmanların, uluslararası yarışma standartlarına uymadığı belirlendi.

– Beton yerine kum üzerine inşa edilen tartan pist, çöktü.

– Stadyumun zemini, açılış töreninde bozuldu, futbol oynanamaz hale geldi, Konyaspor-Başakşehir maçı mecburen Eskişehir’e kaydırıldı, Konya’daki maça bilet alanların paraları iade edildi.

– Uluslararası federasyonların pek çoğu İslami Dayanışma Oyunları organizasyonunu tanımadığı için, hakemler maçları ve yarışmaları kokartsız yönetti.

– Velodromun ses sistemi bozuldu, bisiklette madalya töreninin anonsları el megafonuyla yapıldı.

– Güreş müsabakaları için gelen seyirciler, salona sokulmadı. Tesis müdürünün kafasına göre böyle bir karar aldığı anlaşıldı.

– Ulaşım araçları yetersiz kaldı, sporcular otellerine dönemedi, saatlerce sıra beklemek zorunda kalanlar oldu.

– Erkek voleybol milli takımımızın maçında, yani Filenin Efeleri’nin maçında “Filenin Sultanları” marşı çalındı.

– Halterde altın aldık, İstiklal Marşımızı çalmayı beceremediler, seyircilerimiz okudu.

– Türkiye-Bangladeş kadın hentbol maçının hakemleri, Konya’yı gezerken maçı kaçırdı, maçı Türk hakemler yönetti.

– Erkek hentbol milli takımımızın kalecisinin forması otelde unutuldu, antrenman tişörtüyle maça çıktı.

– İslami Dayanışma Oyunları’nın sloganı, Mevlana’nın “gel, ne olursan ol gel” sözüydü ama… KKTC davet edilmedi! Ne olursan ol gel, hıristiyan sporcular dahil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç.

Dünya spor tarihi, böyle organizasyon görmedi.

Olimpiyatı bize vermemeleri hakikaten bizi kıskandıkları için yani!