Konya'da yakılmış halde iki ceset bulunmuştu: 4 gözaltı

Konya'nın Kulu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 31 Mayıs'ta Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, Turgay G.(36) ile Nazan Ş'nin (44) cesetlerinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Olaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. ile Nazan Ş'nin cesetleri, yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu. (AA)