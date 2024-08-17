Konya'da toplanan köpekler 'yok oldu': Belediye yanıt vermiyor, barınak 'bizde değil' diyor

Sokak köpeklerinin, barınaklara alınarak öldürülmesinin yolunu açan yasa değişikliğinin ardından birçok ilden katliam haberleri geldi. Benzer bir örnek bu defa Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşandı.

Hayvan barınağı bulunmayan ilçede köpeklerin toplandıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmiyor.

"Barınağa götürüleceği" ifade edilen köpekler hakkında yurttaşlar bilgi talep etmesine rağmen bir cevap alamıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte "topla, aşıla ve kısırlaştır, yerine bırak" metodu yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yasa, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasına hükmediyor.

İlgili maddede, “İnsan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan” köpeklerin veteriner hekim tarafından/gözetiminde öldürülebileceği belirtiliyor.

soL'a konuşan yurttaşlarsa toplanan köpeklerin gayet sağlıklı olduğunu ve kendileri tarafından beslediklerini söylüyor.

Olayın tanıklarından Mehmet Avcı, toplanan köpeklere ne yapıldığını, nereye götürüldüğünü sorguluyor.

'Akıbetleri belli değil'

Yeni yasayla yerel yönetimlere bakımevi kurmaları ve mevcut şartları iyileştirmeleri için 31 Aralık 2028'e kadar süre tanıyor. Ancak Bozkır Belediyesi seçim öncesinde verdiği barınak inşa etme sözünü dahi yerine getirmedi ve yasanın yürürlüğü girdiği 2 Ağustos'tan günler sonra harekete geçti.

Mehmet Avcı köpeklerin barbar bir şekilde kamyonete yüklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde barınak bulunmuyor, şu anki belediye başkanı seçim vaadi olarak barınak yapacağını söylemişti ama halen yapılmadı. Yasa çıkmadan öncede de köpekler toplanıyordu. O zamanlar bazılarının kısırlaştırılıp salındığını gördük. Özellikle yasanın çıkmasıyla birlikte hareketlilik oldu. Çoğu köpeğe biz bakıyoruz zaten. Zararsız ve sağlıklı canlılar. Kimseye bir zararları yok. Duyduğumuza göre şikayet üzerine belediye başkanı hayvanların toplanmasını emretmiş. Uyuşturucu ok kullanarak barınak olmayan yerde köpekleri barbar bir şekilde kamyonete yükleyip götürdüler. Akıbetleri belli değil."

'Buraya köpek gelmedi dediler'

Mehmet Avcı, hayvanların vahşice toplanmasından dolayı ilçe sakinlerinin konuya tepki gösterdiğini ve yetkileri aradıklarını aktarıyor. İlçede hayvan barınağı olmadığı için köpekleri nereye götüreceklerini sorduklarında da yetkililerden "Bozkır ilçesinden alıp Seydişehir ilçesindeki barınağa götüreceğiz" cevabını aldıklarını anlatıyor.

Ancak Seydişehir'deki barınağı arayınca aldıkları cevap kaygıları daha da arttırmış.

Mehmet Avcı, bu durumu şu sözlerle anlatıyor:

"Köpekleri götüren ekiplere durumu sorduğumuzda 'Biz bilmeyiz şoför bilir' cevabı aldık. Şoföre sorunca da Seydişehir'de bulunan barınağa götürdüklerini söyledi. Biz de merak ettik ertesi gün Seydişehir'deki barınağı aradık. Barınakla yaptığımız görüşmede herhangi bir köpeğin o barınağa gitmediği öğrendik. Durum böyle olunca ekipler ikinci geldiğinde hayvanları toplamalarına izin vermedik. Bu başına buyruk durum derhal son bulmalı. Köpeklerin durumlarından endişeliyiz. Yazıktır, ayıptır. Bu katliam yasası bir an önce geri çekilmeli."

Yetkililerin toplanan köpeklerin akıbetine ilişkin hiçbir açıklama yapmamasına tepki gösteren mahalle sakinleri, hayvanların toplatılmasına engel oldukları gibi benzer bir durum karşısında yine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

İki yıl önce 'ölüm kafesleri' kurulmuştu

Bozkır ilçesi 2022 yılında yine köpek katliamı ile gündeme gelmişti. Belediyenin mezbahane binasının avlusunda kafeslere kapatılmış yaklaşık 50 köpek bulunmuştu. Aç ve susuz bırakılan köpeklerin bir kısmı ölmüş, bir kısmıysa birbirine saldırarak yalanmıştı.

Bir yurttaşın ihbarı üzerine olay yerine giden hayvanseverler köpekleri kurtarmış ve tedavi ettirmişti.