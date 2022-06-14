Konya'da şiddetli yağmur Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde sele neden oldu

Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde etkili olan yağmur, saatler içinde birçok yerleşim yerini sular altında bırakırken bir çok tarım arazisinin de zarar gördüğü belirtiliyor.

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerine bağlı Ömeranlı (Eski Tavşançalı) Yeniceoba, Yeşilyurt, Celep, Kırkpınar, Kırkışla mahallelerinde etkili olan yağışlar bir çok evin sular altında kalmasına neden oldu. Sular altında kalan evlerin yanı sıra bir çok tarım arazisinin de taşınan sulardan dolayı zarar gördüğü ifade ediliyor. Buralar aynı zamanda arpa ve buğday tarımının en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Cihanbeyli İlçe Otogarı ile Yeniceoba'dan görüntüler

Zarar gören ilçe sakinleri, belediyeleri alt yapı hizmetlerini geçen zaman zarfında tamamlamamış olmalarından dolayı sorumlu tutarken zarar gören tarım arazilerinde henüz tespit yapılabilmiş değil. soL Haber'e konuşan Ömeranlı (Eski Tavşançalı Beldesi) Mahallesinden bir yurttaş "Burası aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın memleketi. Normalde böylesi olaylarda önce bakanların memleketlerinin yardımına koşarlar diye bilirdik. Ancak anladık ki belediyelerin hiç bir hazırlığı yokmuş. Suyun tahliyesi için araçlar 90 km uzaklıktaki il merkezinden geldi" dedi.

Zararın boyutlarının anlaşılması için çalışmalar devam ederken tarım arazilerinde zararın boyutları ilerleyen günlerde netleşecek gibi görünüyor.