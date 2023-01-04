Konya'da öğrenci servisi ile 2 TIR çarpıştı: 20 yaralı

Konya'da öğrenci servisi ile 2 TIR'ın çarpışması sonucu 19'u öğrenci 20 kişi hafif yaralandı.
Ali İhsan Özdemir (42) idaresindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis aracı, yoğun sis nedeniyle Konya-Adana kara yolu Kuzu Kavşağı'nda Vahdettin Bekdik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR ve Ahmet Elitaş yönetimindeki 20 ALH 23 plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü Özdemir ile öğrenciler Emirhan Şanal (17), Necati Doğaner (14), Duhan Karabüber (16), Ahmet Tosun (17), İhsan Şanal (15), Ali Murat Kalkan (17), Selahatin Sarıkaya (16), Bayram Bektaş (16), İsmail Ay (15), Arda Genç (15), Umut Yaşar Arzuoğlu (16), Mustafa Yaman (16), Enes Çengel (17), Hiranur Dumlu (16), Umuter Yıldız (16), Şevket Akkuş (16), İsmet Serin (16), Mehmet Kazım Elibol (16) ve Mustafa Kundeş (17) hafif şekilde yaralandı. (AA)