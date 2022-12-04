Konya'da LPG'li otomobilden sızan gaz patladı: Beş yaralı

Konya'da oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde, LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlama sonucu beş kişi yaralandı.

Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, tamiri yapılan otomobil de yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.(AA)