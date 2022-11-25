Konya'da köpekleri işkenceyle öldüren zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

Konya'daki bir barınakta iki kişinin köpeklere eziyet ettiği ve bir köpeği kürekle öldürdüğü görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Barınaktaki hayvanlara işkence ettikleri görüntülerin ardından gözaltına alınan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç. tutuklanmıştı.

Savunmaları ortaya çıkan her iki zanlı da verdiği ifadede ölümüne yol açtıkları köpeğin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, görüntülerde köpeğin kafasına kürekle defalarca vuran Murat B. ifadesinde şunları öne sürdü:

"Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor."

Diğer zanlı Sefa Ç. ise verdiği ifadesinde olayın yaşandığı bakımevinde 2 aydır çalıştığını belirterek "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda Murat B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" iddiasında bulundu.