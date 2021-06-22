Konya'da kadın cinayeti

Konya Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Halime Uyar 15 yıl önce boşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği Mesut Çoban'ı terk ederek kız kardeşinin yanına yerleşti.

DHA'nın haberine göre, bu sabah işe gitmek için evden çıkan 43 yaşındaki Uyar, 46 yaşındaki Mesut Çoban’ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban ardından intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halime Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Çoban da kurtarılamadı.