Konya'da fabrikada patlama: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde konsantre fabrikasında kazanın patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir konsantre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, M.T. (53), A.A. (31) ve A.T. (35) isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)