Konya'da eşini öldüren saldırgana 'tahrik ve iyi hal' indirimi

Konya'nın Karatay ilçesinde 22 Ağustos 2019'da merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede yaşayan Tuba Erkol belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan eşi Bekir Erkol'den 18 Ağustos 2019'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bekir Erkol'a evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararından 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol çocuklarının gözleri eşini bıçakladı. Yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuk da babalarını engellemeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, Tuba Erkol yaşamını yitirirken, Bekir Erkol kızını evde bırakarak, 2 oğluyla annesinin evine gitti. Polisi arayarak teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Erkol hakkında, "canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Bekir Erkol için verilecek cezada takdir indirimi uygulanmaması talep edildi.

18 yıl 4 ay ceza aldı

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bekir Erkol, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Erkol son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Duruşmaya katılan aile fertleri ise Tuba Erkol'un canavarca hisle katledildiğini belirterek, Bekir Erkol'un en ağır ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bekir Erkol'u "eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Ardından da suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak ceza 18 yıl 4 aya indirildi.