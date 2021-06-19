Konya'da çocuk istismarcısı serbest bırakıldı

Konya'nın Akören ilçesinde Nisan ayında 12 yaşındaki çocuk alışveriş için girdiği markette 85 yaşındaki Mustafa K.'nin cinsel istismarına uğradı.

DHA'nın haberine göre çocuk durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İstimar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğa 100 metreden fazla yaklaşmama" ve "adli kontrol kararı" ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Mustafa K. hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.