Konya'da çiftçiler su talebiyle karayolunu kapattı

Tarım arazilerine su verilmediği için ekinleri kuruyan çiftçiler, Konya–Adana yolunu traktörleriyle kapatarak su sorununa çözüm istedi.

Konyalı çiftçiler tarım arazilerine su verilmediği gerekçesiyle bugün Konya-Adana yolunu traktörleriyle kapattı. İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü, Yarma, Şatır ve Bakırtolu köylüleri Beyşehir Gölü'nün suyunu kullanmalarına izin verilmediğini söyledi.

Konya Karatay Kaymakamı Selim Parlar ve Konya Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker yolu kapatan çiftçilerin yanına geldi, yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 11 köyün 2 ay boyunca Beyşehir Gölü'nün suyundan yararlanamadıklarını, ekinlerinin kuruduğunu söyleyen çiftçi Zekeriya Yarımada, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 aydır bizim ovaya su gelmedi. Çumra Bölgesi kullanırken Karatay Bölgesi suyu kullanamıyor. Kuraklık var. Hububatı kurtaralım dedik, yeşil mahsuller de yandı. Yüzde 15 sağlam mahsul kaldı. Biçer döver bile sokmadık. Hayvanları otlattık. Adana- Konya yolunu yaklaşık 200 traktörle kapattık. Konya Karatay Kaymakamı geldi, sadece dinledi gitti."

4 saat sonra yol yeniden açıldı

DHA'nın haberine göre bekleyen araçlar nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftçiler, milletvekilleri ve vali gelmediği takdirde yolu açmayacaklarını belirtti. Uzun bekleyişin ardından bölgeye gelen Karatay Kaymakamı Selim Parlar, çiftçilerle konuşup ikna etmeye çalıştı. Ancak çiftçiler ikna olmadı. Zaman zaman bekleyen araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, çiftçilere tepki gösterdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, çiftçiler arasında seçilerek birkaç temsilcinin, sorunu çözümü için gerekli kişilerle görüştürüleceğini belirtti. Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı olan yol, çiftçilerin ikna edilmesi sonucu yeniden açıldı.