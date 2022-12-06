Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü.
Türk Yıldızları filosunda yer alan uçak düşerken pilotun atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı düşmüş, pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep yaşamını yitirmişti. (AA)