Konutu yine kapsamıyor: İbadethane, cemevi ve sanayide doğalgaz indirimi

Doğalgaz fiyatına ibadethane, cemevi ve sanayide indirim yapıldı.
Kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.
Buna göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.
Tarife 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak. İndirim haberi konutta kullanılan doğalgazı kapsamayacak.
Dün de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayi abone grubunda elektriğe yüzde 16'lık indirimi duyururken konutta indirimden söz etmemiş, 'zam yapılmayacak' demekle yetinmişti.