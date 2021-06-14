Konut satışları Mayıs'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak-mayıs döneminde yüzde 3,8 oranında geriledi. Aynı dönemde banka kredili konut satışı anlamına gelen ipotekli konut satışında ise yüzde 54,3 oldu.

TÜİK mayıs ayı konut satış verilerini yayımladı. ANKA'nın aktardığına göre, mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışı yüzde 16,2'lik artışla 59 bin 166 oldu. Ancak ocak-mayıs dönemindeki toplam konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azaldı. Bu dönemde 418 bin 79 konut satıldı. Aynı dönemde, banka kredi kullanılarak yapılan satış anlamına gelen ipotekli konut satışı ise yüzde 54,3 azalışla 75 bin 290 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu.