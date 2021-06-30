Konut şantiyesinde çalışan kule vinç operatörü patron tarafından darp edildi

İstanbul Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan konut inşaatında, bir kule vinç operatörü müteahhit firmanın patronu ve oğlu tarafından darp edildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak uğradığı şiddeti anlatan kule vinç operatörü, projenin müteahhitliğini üstlenen DB İnşaat Taahhüt patronunun, işçileri işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan koşullarda çalışmaya mecbur bıraktığını belirtti. Sıkça şantiyede çalışan işçilerin vincin sepetiyle taşınması talebi aldığını söyledi.

Tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini hiçe sayan bu talebe karşı çıkan operatör, kule vinçten indikten sonra firmanın patronu ve oğlu tarafından darp edildiğini ifade etti.

'Operatörler çalışmama kararı aldı'

Burnu kırılan operatörün uğradığı saldırının şantiyede duyulması üzerine DB İnşaat’ın diğer kule vinç operatörleri çalışmama kararı aldılar. Patron şiddetine maruz kalan kule vinç operatörü ise yasal haklarını kullanacağını ve mücadele edeceğini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Kule Vinç Emekçileri Dayanışma Ağı’nın da takip ettiği olay, diğer kule vinç operatör dayanışma gruplarıyla da paylaşılarak birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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