Konut kredilerinde yeni düzenleme

“Yeni Konut Finansman Programı"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre sıfır ev almak isteyenlere verilecek kredilerde 15 yıl vade uygulanacak ve 5 milyon liraya kadar kredi verilebilecek. Kredi faiz oranları ise 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasında yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise yüzde 0,99 olarak uygulanacak.

Daha önce satışa konu olmamış; yüklenicilerin mülkiyetinde olmak kaydıyla inşaatı yüzde 100 oranında tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projelerine, gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projelerine, sağlanacak finansmanlara katkı sağlanabilecek. Tamamlanma oranı için gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerleme raporu esas alınacak.

Karar kapsamında 3 bölge belirlendi

İstanbul 1’inci bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2’nci bölge; 1’inci ve 2’nci bölge dışında kalan iller 3’üncü bölge olarak değerlendirilecek. Kullandırılacak kredilerin miktarları bölgelere göre uygulanacak.

Konutlar 5 yıl satılamayacak

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyecek ve satılamayacak, tapuda, satış yapılamayacağı belirtilecek. Süre sonunda belirtme tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek. Bu karar kapsamındaki finansmanlara borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda bu belirtme finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

31 Aralık'a kadar geçerli

Kredilerden 18 yaş ve üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek. Kendi ya da 18 yaş altındaki çocuklarına ait konutu olanlar kredilerden faydalanamayacak. Üzerlerine kayıtlı işyeri veya arsa bulunanlar ise kapsam dışında olacak.

Konut kredileri 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılacağı ve bu konutlardan 50 bini için Hazine katkısı sağlanacağı tahmin ediliyor. (ANKA)