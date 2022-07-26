Konut fiyat artışlarında yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksiverileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 olarak kayıtlara geçti. Konut fiyatları mayısta yıllık bazda 145,5 oranında artış gösterdi.

Mayıs ayı itibarıyla ülke genelindeki 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon 194 bin lirayı aştı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olmuştu.

Büyükşehirlerde konut fiyatları hızla artıyor

3 büyükşehir bazında incelendiğinde konut fiyatları aylık bazda İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9 ve İzmir'de yüzde 11,5 arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranında artış kaydetti.

İstanbul'da ortalama konut fiyatlarının 2,35 milyon liraya yükseldiği belirtildi.