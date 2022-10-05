soL TV "Konuşuyorum" programında İstanbul Kartal'da yurttaşlara "Meclis açıldı, öncelikli olarak ne görüşülmesini istersiniz? En acil sorun nedir?" diye sordu.
Yurttaşların çoğunun öncelikli sorunu zamlar ve hayat pahalılığı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KonuşuYorum | Meclis'te öncelikli olarak ne görüşülmeli?
Yurttaşların çoğunun öncelikli sorunu zamlar ve hayat pahalılığı.
Haber Merkezi
soL TV "Konuşuyorum" programında İstanbul Kartal'da yurttaşlara "Meclis açıldı, öncelikli olarak ne görüşülmesini istersiniz? En acil sorun nedir?" diye sordu.
Yurttaşların çoğunun öncelikli sorunu zamlar ve hayat pahalılığı.