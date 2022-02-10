KonuşuYorum | Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?

soL TV vatandaşlara 'Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?' diye sordu.

Haber Merkezi

soL TV İstanbul Kadıköy'de vatandaşlara "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" diye sordu.