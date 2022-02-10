soL TV İstanbul Kadıköy'de vatandaşlara "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" diye sordu.
KonuşuYorum | Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?
soL TV vatandaşlara 'Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?' diye sordu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
KonuşuYorum | Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?
soL TV vatandaşlara 'Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?' diye sordu.
Haber Merkezi
soL TV İstanbul Kadıköy'de vatandaşlara "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" diye sordu.