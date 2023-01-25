KonuşuYorum | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

soL TV, İzmir'de yurttaşlara 'seçim yaklaşırken 6'lı masanın hâlâ bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması hakkındaki düşüncelerini' sordu.

Haber Merkezi

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürüyor.

soL TV, İzmir Hatay'da yurttaşlara "seçim yaklaşırken 6'lı masanın hâlâ bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması hakkındaki düşüncelerini" sordu.

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