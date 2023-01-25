6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürüyor.
soL TV, İzmir Hatay'da yurttaşlara "seçim yaklaşırken 6'lı masanın hâlâ bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması hakkındaki düşüncelerini" sordu.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KonuşuYorum | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
soL TV, İzmir'de yurttaşlara 'seçim yaklaşırken 6'lı masanın hâlâ bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması hakkındaki düşüncelerini' sordu.
Haber Merkezi
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürüyor.
soL TV, İzmir Hatay'da yurttaşlara "seçim yaklaşırken 6'lı masanın hâlâ bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması hakkındaki düşüncelerini" sordu.