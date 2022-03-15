'Konuşursam yer yerinden oynar dedi, bir hafta sonra cezaevinde şişlendi'

Yargı adlı diziyi "hâkimlerin ve savcıların entrikalar çevirir şekilde yansıtılması" gerekçesiyle eleştiren hakimin adı şaşırtmayan bir listede çıktı.

Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan, konuyu bugünkü köşesine taşıdı:

“Bildiğim çok şey vardır, şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım ancak konuşursam yer yerinden oynar.”

Bunu dedikten bir süre sonra cezaevinde şişlendi. Adı Hazım Sesli, suçlama FETÖ’nün bürokrasi imam yardımcısı olmaktı. 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Geçen hafta...

Bir hâkim sosyal medya hesabından “Yargı” adlı diziyi eleştirdi. Dizide hâkimlerin ve savcıların entrikalar çevirir şekilde yansıtılmasına tepki gösteriyordu.

Televizyon dizisi için böylesine bir çıkış yapan Sabri Lider Şengül Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin hâkimiydi.

Nereden hatırlıyorum, diye düşünürken...

Takvim gazetesinin internet sitesinde 16 Eylül 2016’da yayımlanan bir haber çıktı karşıma. “FETÖ’cü ünlü isimlerin listesi” başlığını taşıyordu ve devam ediyordu:

“FETÖ’nün himmet planlaması Uşak’taki soruşturmada deşifre oldu. Örgütün MİT ve bürokrasi imamı olan Hazım Sesli’nin işadamlarını gruplara ayırdığı ve her grup için ayrı bir günde sabah ve akşam toplantılar düzenlediği ortaya çıktı. FETÖ imamı Sesli’den ele geçirilen belgelere göre ünlü isimlerin himmet listesi şöyle...”

İşte o haberdeki listede salı gününün karşısında yazan isimlerden biri oydu: “Sabri Lider Şengül (Bakırköy 11. Ağır Ceza Hâkimi)”

Doğru, hâkim Şengül bir dönem Bakırköy’de de görev yapmıştı.

Keşke, Hazım Sesli bildiği ne varsa anlatsa da gerekirse yer yerinden oynasa...