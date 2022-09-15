Konu Diyanet olunca Saray MHP'yi de yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle işlevselliğini yitirdiği eleştirileri yapılan Meclis’in denetim yetkisini, konu Diyanet İşleri Başkanlığı olunca iktidar ortağı MHP dahi kullanamadı.

MHP’li Lütfi Kaşıkçı’nın, Diyanet’te geçici statüde çalışan personelin kadroya geçirilmesine yönelik verdiği soru önergesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtsız bırakıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dokunulmazlığı, Meclis’te iktidar bloğundaki MHP’li vekilin soru önergesine yanıt alamamasıyla bir kez daha kanıtlandı. Çok sayıda muhalefet milletvekilinin bakanlara ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a yönelik verdiği soru önergelerine yanıt alamamasına, Diyanet ile ilgili soru önergesi veren MHP’li Kaşıkçı da eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Diyanet sorusuna sessiz kaldı

MHP’li Kaşıkçı, ocak ayında Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği tek soruluk soru önergesinde, aynı görevlerde bulunmalarına karşın kadrolu imam, sözleşmeli imam, vekil imam, geçici imam, kadrolu öğretici ve fahri öğretici gibi çeşitli statüler bulunduğunu aktardı ve “Diyanet’te vekil ve geçici statüde çalışan imam hatip veya müezzin ile vekil ve fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında çalışan öğreticilerin ilgili kadrolara atanmasına yönelik bir planlama var mı?” diye sordu. Ancak yasal olarak 15 günde yanıtlanması gereken önergeye Oktay hiçbir yanıt vermedi.

Öte yandan, CHP’li Yıldırım Kaya Aralık 2021, İYİP'li Yasin Öztürk Ocak 2022 ve HDP’li Oya Ersoy’un da Mart 2022’de Diyanet’e yönelik soruları yanıtsız kalmıştı.