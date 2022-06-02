Konseri yasaklanan sanatçılar Munzur Kültür ve Doğa Festivaline davet edildi

Aralarında Aynur Doğan, Apolas Lermi, Niyazi Koyuncu, Metin Kemal Kahraman, Mem Ararat, Burhan Şeşen ve Melek Mosso’nun da bulunduğu çok sayıda sanatçının konserleri yasaklanmıştı. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi, son haftalarda konseri yasaklanan sanatçılara yönelik bir çağrı yaparak sanatçıları Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne almaya davet etti.

Yeni Dersim'de yer alan habere göre, Konserleri yasaklanan sanat emekçilerinin Dersim'de her zaman bir sahnesinin olduğunu ifade eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Süreç içinde Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında çeşitli farklılıklara, dillere karşı sanat emekçisi arkadaşlarımıza yönelik yasaklara karşı; bizler Dersim’in demokratik kitle örgütleriyle birlikte burada onlara bir sahnelerinin olduğunu göstermek, dayanışmayı büyütmek adına kendilerine bir çağrımız olacak. Konserleri iptal edilen arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sanat emekçilerini Dersim’de bir evlerinin olduğunu göstermek ve önümüzdeki süreçte de dayanışmayı büyütmek adına Temmuz’un 21’inde başlayacak festivalimize davet ediyoruz” dedi.

Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi adına açıklamayı Dersim Dernekleri Federasyonu'ndan (DEDEF) Şengül Dalmış okudu. Açıklama şöyle:

“Biz Munzur kültür ve doğa festivali bileşenleri olarak Anadolu’daki kültürel çeşitliliği, çok dilliliği yaşatılması gereken bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu anlayıştan ötürü son günlerde sanata ve sanatçılara yönelik artan yasaklamalara karşı bir çağrıda bulunarak, konserleri yasaklanan tüm sanatçı dostlarımızı 20.sini düzenleyeceğimiz Munzur kültür ve doğa festivalinde ağırlamak, Dersim halkı ve dostları ile buluşturmak istiyoruz. Hatırlatmak isteriz; Munzur Kültür ve Doğa Festivalimizin birincisi yasaklanmıştı. O dönem birçok sanatçı ve aydın dostumuz yasağı tanımayarak, Dersim halkıyla dayanışma içinde yan yana omuz omuza durmak için buraya gelmişlerdi. Şimdi de sanata ve sanatçıya karşı geliştirilen bu yasaklara karşı, sesimizi büyütmek, türkülerimizi hep bir ağızdan daha güçlü söylemek için kendilerini festivalimize biz davet ediyoruz”



