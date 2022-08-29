Konserde bıçaklı saldırı: 2’si polis 6 kişi yaralandı

İstanbul, Kağıthane’deki Hasbahçe Mesire Alanı’ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan 29 yaşındaki saldırgan Hakan D., önünü kestiği bir aracı da gasp ederek kaçmak istedi.

Lastiğine ateş edilerek durdurulan aracın içerisindeki bıçaklı saldırgan yakalandı. Saldırganın emniyette 38 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Hasbahçe Mesire Alanı’nda meydana geldi. Tuğçe Kandemir konserinde iddiaya göre bir kavga çıkarken, bu esnada saldırgan 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

Saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.’nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.’nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.’nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor. (İHA)