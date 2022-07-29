Konser sırasında dev ekran dansçının üzerine düştü

Hong Kong’da Mirror isimli bir müzik grubunun konseri sırasında dev ekran sahneye düştü. Kazada üzerine ekran düşen ağır olmak üzere, iki dansçı yaralandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hong Kong’da Coliseum’da gerçekleşen büyük Mirror konserinde kaza meydana geldi.

Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui’nin dansçılarla birlikte sahnede olduğu süre dev LED ekranlardan biri sahneye düştü. Ekran, dansçılardan birinin tam üzerine düştü.

Yaralanan iki erkek dansçı, hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, dansçılardan birinin durumunun kritik, diğerinin stabil olduğunu aktardı.

12 üyesi olan Mirror, Hong Kong’un popüler bir grubu olarak biliniyor.