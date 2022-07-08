Kongrede gözaltına alınmışlardı, serbest bırakıldılar

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 Temmuz’da Ankara'da düzenlediği 5’inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, ifadeleri alınan 11 kişi serbest bırakıldı, 9 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanması istenen 9 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.