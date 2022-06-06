KONDA'daki görevini bırakmıştı, siyasete mi giriyor? 'Çok daha etkin bir yurttaş olmak...'

KONDA Genel Müdürlüğü'nü uzun yıllardır sürdüren Bekir Ağırdır, görevden ayrılma kararının perde arkasını 'Sayıların dili' programında T24 yazarı Murat Sabuncu'ya anlattı.

Şirketteki hissedarlığı ve yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiğini vurgulayan Ağırdır, "Artık icracı görevlerden daha çok daha etkin bir yurttaş olmaktır çabam. Kamuoyu beni KONDA'yla tanıdı, Tarhan Erdem benim hayat ustam. 1979 Mayıs ayında ilk iş görüşmesini yaptığım insan ve yanında çalışmaya başladığım ilk patronum... Bugün gururlanıyorum, kendimle de KONDA'yla da" dedi.

KONDA'nın bir üniversitenin sosyal bilimler bölümü gibi olduğunu ve bu alanda yıllardır sayısız katkı sunduklarını dile getiren Ağırdır, "Bugün bir yandan teknoloji değişiyor, bir yandan kuşaklar değişiyor. Önümüzde çok kritik bir seçim var. Şimdi Aydın Erdem kardeşim dahil kendilerini gerçekleştirmek için, KONDA'yı yeni bir alana taşımak için önlerinde zorlu ama büyük bir fırsat alanı var. Tam da bu dönemde bırakmak ve onların önünü açmak gerekiyordu" diye konuştu. Ağırdır, şöyle devam etti:

"Şimdi daha etkin, aktif yurttaş olmak için gündelik hayatımdaki 12 saatimi daha sivil faaliyetler için, sivil toplum örgütleriyle, siyaset alanıyla ilişkilerim için harcayacağım. Ortalıktaki birtakım saçma sapan dedikodular vesaire kısmı ise çok da umurumuzda değil. KONDA'nın da hiçbir zaman umurunda olmadı, genel ilke ve politikalarımız olarak."