Konak'ta kimliği belirsiz ceset

Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

