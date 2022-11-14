Konaklamada yeni dönem

Uygulaması daha önce ertelenen ve 2019 yılında çıkarılan konaklama vergisinin 1 Ocak 2023 yılında yüzde 2 ile devreye girmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre ilk çıkarıldığı dönemde bir yıllık geçiş sürecinde konaklama vergisinin yüzde 1 olarak uygulanması daha sonra yüzde 2’lik oranın devreye girmesi öngörülmüştü. Ancak konaklama vergisi erteleme kararıyla şimdiye kadar uygulanmadı. Ayrıca otomobillerde matrah güncellemesi için bir süre bekleneceği, şu anda ihtiyaç olmadığını belirtiliyor

Taslak hâlâ çıkmadı

Konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 2019 yılında 7194 sayılı yasa ile yapıldı. Yasanın 9’uncu maddesine göre getirilen konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Aynı yasanın bir başka maddesine göre de ilk bir yıl oran yüzde 1 olarak uygulanacaktı. Konaklama vergisi şimdi yılın başında devreye girecek. Düzenlemenin ilk çıktığı halinde olduğu gibi geçiş süreci için yüzde 1’lik oranın uygulanması ise düşünülmüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı uygulamanın nasıl olacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağını 10 Ekim 2022 tarihinde görüşe açtı. Taslak hala Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor ancak Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Edinilen bilgiye göre konaklama vergisinde yeni bir erteleme düşünülmüyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de görüş alışverişinde bulunulduğu ifade ediliyor.