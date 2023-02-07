Komutanın deprem itirafını açıkladı: Askeri yanlış yere indirdik, geç müdahale ettik...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Maraş Elbistan'daki durumu anlattı, bir ordu komutanın itirafını açıkladı.

Özcan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şu ana kadar bir çalışma falan yapılmıyor. Koskoca devletin 20 tane AFAD görevlisinin bu şehirde olması normal değil. Burada bir tane ordu komutanı var, Mahir Ünal'ın yanında. Onlar bile yanlış yere askeri indirdiklerini, askerin bundan dolayı geç müdahale ettiğin söylüyor. Bir devlet bu kadar kötü yönetilir. 10 binlerce insan ölecek belki, kaç bin insanın enkazda olduğu bilinmiyor."