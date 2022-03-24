Kömür yerine çöp yakmak için izin istediler

Döviz kuru ve ithal enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış, çimento üreticilerini alternatif enerji kaynaklarına yöneltti. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (Türk Çimento) Başkanı Fatih Yücelik, çimento fabrikalarında yakılması şartıyla yurtdışından çöp ithalatına izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını bildirdi.

Yücelik, Çevre Bakanlığı'nın görüşü de alınarak nihai kararın verileceğini, iznin çıkması halinde 300 dolarlık ithal kömürün yerine 20-30 dolarlık çöpü yakıp çimento üreteceklerini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Yücelik, ayrıca geçici süreyle düşük kalorili yüzde 2-3 kükürtlü ucuz kömür ithaline izin verilmesi ve gümrük vergilerinin sıfırlanması talebinde bulunduklarını da bildirdi.

Biz bertarafçıyız

Sektördeki sorunları değerlendiren Türk Çimento Başkanı ve Aşkale Çimento Başkan Vekili Yücelik, çöp ithalatına çevre kirliliği nedeniyle haklı olarak izin verilmediğini belirtirken, “Ancak biz bertarafçıyız, bizde suistimal olmaz. Ülkeye girişinden yakıldığı ana kadar sıkı takibi yapılarak çöp ithaline izin istedik. Çöpten kömür gibi yüksek kalorili ısı elde ediyoruz. Çöp ülkemizde de ayrıştırılırsa kömür ithalatımız düşer, hava kirliliği ve cari açık azalır” dedi.

2 katından fazla artış

Türk Çimento Başkanı Fatih Yücelik, kömürün tonunun 1.5 yıl içinde 63 dolardan 300 dolara, çimento üretimindeki enerjinin payının da yüzde 66'dan yüzde 93'e yükseldiğini, kömürde her 100 dolarlık artışın çimento fiyatlarını ton başına 15 dolar (200 lira) artırdığını söyledi. Yücelik, enerji, motorin, nakliye, işçilik ve kura bağımlı sarf malzemelerindeki yüksek artışın etkisiyle 1 ton çimentonun fabrika çıkış fiyatının 250 liradan 600 liraya, KDV dahil tüketiciye satış fiyatının da 310 liradan 850 liraya yükseldiğini bildirdi.