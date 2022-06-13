Kömür tozları İzmit Körfezi'ni siyaha boyadı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan yağmurun ardından Eynerce Deresi'nin rengi siyaha döndü. Dere İzmit Körfezi'ne de aktı.

Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) açıkta depolanan kömür tozlarının yağmur sularına karışarak dereye akmasıyla kirlilik oluşurken, deniz kenarının bir bölümü de karardı.

Bazı kişiler ise kömür tozlarının suyla buluştuğu yerin yanı başında denize girdi.

Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler OSB'den her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz. Çatalçeşme'de toplanan kömür tozları dereler yardımıyla İzmit Körfezi'ni kirletiyor. Ciddi bir kirlilik oluşuyor. Yüzeysel anlamda da yüzlerce metrekare alanı kirletmiş durumda” diye konuştu.