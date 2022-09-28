Kömür fiyatlarında 5-6 kat artış: 'Vatandaş almakta zorlanıyor'

Kömür satıcıları fiyatların 5-6 kat arttığına dikkat çekerek, “Kömürü zaten fakir fukara alıyordu. Geçen sene bin liraya sattığımız kömür şu an 5 bin ila 6 bin lira arasında. Fiyatlar 5-6 kat arttı. Vatandaş kömür almakta zorlanıyor” dedi.

İzmir'de Kuruçeşme Mahallesinde kömür satışı yapan Tahsin Kayaönü, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e durumlarını anlattı.

'6 bin liraya çıktı'

25 yıldır aynı yerde kömür satışı yaptığını belirten Tahsin Kayaönü, böylesi bir süreci hiç yaşamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kömür satışlarımız yüzde 200 yüzde 300 oranında azaldı. Zaten kar marjımız düşüktü. Şimdi işte yapamıyoruz. Bu kömürü yakan zaten fakir fukara. Geçen sene bin liraya sattığımız kömür şu an 5 bin ila 6 bin lira arasında. Yani 5-6 kat arttı. Vatandaş kömür almakta zorlanıyor. Eskiden taksitle kömür satışı yapardık. Şimdi taksite de giremiyoruz. Çünkü bizim de artık bütçemiz belli. Geçen sene 10-15 kamyon mal alıyorduk. Şimdi o paraya 2 kamyon ancak alabiliyoruz. Ve biz de veresiye veremiyoruz artık. Bizim ekonomik durumumuz da oldukça küçüldü. Geçen yıllarda kazandığımız para ile 250 bine 1+1 bir ev alabilirken şimdi mümkün değil. Bir evin fiyatı bir milyondan başlıyor. Kar marjlarımız yine aynı ama ancak ucu ucuna geçinebiliyoruz."

Atila Sertel de pahalılıkla ilgili “Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Kendi seçim bölgemizde sürekli sahalardayız. Gittiğimiz yerler ve ziyaret ettiğimiz kişiler farklı ama sorunlar ve talepler ortak. En önemli sorun hayat pahalılığı, en çok dile getirilen talep ise erken seçim” dedi.