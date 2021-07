Komünistlerden çağrı: Halklar NATO ve emperyalist planlara karşı mücadeleyi güçlendirmeli

Yunanistan Komünist Partisi'nin (Kommounistikó Kómma Elládas, KKE) girişimiyle dünyanın dört bir yanından komünist ve işçi partileri ortak bir bildiriylee "Halklar NATO ve emperyalist planlara karşı mücadeleyi güçlendirmeli" çağrısında bulundu.

Çağrıda "Komünist ve İşçi Partileri, emperyalist NATO örgütünün son zirvesinden sonra tırmandırılmakta olan saldırgan planlarını kınadıklarını yüksek ve net bir şekilde beyan etmektedirler" denilirken NATO'nun güvenlik, savunma, iklim değişikliği, siber saldırılar ve diğer asimetrik tehditler gibi yeni ve eski bahaneler kullanarak halklara yönelik saldırganlıkları tırmandırdığı söylendi. Açıklamada son gelişmelerin "yeni bir dizginsiz silahlanma yarışına" neden olduğunun altı çizildi.

NATO'nun önümüzdeki on yılın stratejik doktrini olan “NATO 2030” gündeminin, önceki dönemde alınan tüm tehlikeli kararları güncellemekte olduğunu vurgulayan açıklamada şöyle denildi:

"Dolayısıyla, 'NATO 2030' saldırganlığın tırmandırılması, savaşa hazırlık ve Rusya ve Çin ile şiddetli rekabetin bir kanıtıdır. Rusya'nın askeri kuşatması, Çin ve İran'ın hedef alınması, nükleer bir ilk saldırının duyurulması ve dev 'Avrupa Savunucusu 21' tatbikatı, 'halkların barışı ve güvenliği' ile ilgili her türlü düzmece iddiayı çürütüyor."

Güneydoğu Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de Güneydoğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve başka yerlerde işçiler ve diğer halk katmanlarının sözde bir “yeni Soğuk Savaş”a, emperyalist planlara, müdahalelere ve savaşlara ihtiyacı olmadığını belirten çağrıda "Halklar yeterince kan döktü!" ifadesi kullanıldı.

Halkların, "tehlikeli planlara, emperyalistlerin sahip olduğu askeri üslere ve her türlü kitle imha silahına" karşı mücadele etme ve her ülkede NATO'ya ve halkları katleden her türlü emperyalist plana karşı mücadeleyi güçlendirme gücüne sahip olduklarını vurgulayan çağrı şöyle sona erdi:

"Emperyalistler arası örgütleri, rekabeti, savaşları ve sona erdirmek için işçilerin koşullarını ve güçlerini oluşturmak için mücadele etmeleri gerekiyor.

En ölümcül ve tehlikeli virüs kapitalizmdir!"

Açıklamaya şimdilik imza atan partiler şöyle: