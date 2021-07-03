Komünistlerden çağrı: Halklar NATO ve emperyalist planlara karşı mücadeleyi güçlendirmeli

NATO'nun ilk nükleer saldırıyı yapacak taraf olmayı gündeme almasının ardından dünyanın dört bir yanından komünist ve işçi partileri emperyalist planlara karşı mücadele çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Yunanistan Komünist Partisi'nin (Kommounistikó Kómma Elládas, KKE) girişimiyle dünyanın dört bir yanından komünist ve işçi partileri ortak bir bildiriylee "Halklar NATO ve emperyalist planlara karşı mücadeleyi güçlendirmeli" çağrısında bulundu.

Çağrıda "Komünist ve İşçi Partileri, emperyalist NATO örgütünün son zirvesinden sonra tırmandırılmakta olan saldırgan planlarını kınadıklarını yüksek ve net bir şekilde beyan etmektedirler" denilirken NATO'nun güvenlik, savunma, iklim değişikliği, siber saldırılar ve diğer asimetrik tehditler gibi yeni ve eski bahaneler kullanarak halklara yönelik saldırganlıkları tırmandırdığı söylendi. Açıklamada son gelişmelerin "yeni bir dizginsiz silahlanma yarışına" neden olduğunun altı çizildi.

NATO'nun önümüzdeki on yılın stratejik doktrini olan “NATO 2030” gündeminin, önceki dönemde alınan tüm tehlikeli kararları güncellemekte olduğunu vurgulayan açıklamada şöyle denildi:

"Dolayısıyla, 'NATO 2030' saldırganlığın tırmandırılması, savaşa hazırlık ve Rusya ve Çin ile şiddetli rekabetin bir kanıtıdır. Rusya'nın askeri kuşatması, Çin ve İran'ın hedef alınması, nükleer bir ilk saldırının duyurulması ve dev 'Avrupa Savunucusu 21' tatbikatı, 'halkların barışı ve güvenliği' ile ilgili her türlü düzmece iddiayı çürütüyor."

Güneydoğu Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de Güneydoğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve başka yerlerde işçiler ve diğer halk katmanlarının sözde bir “yeni Soğuk Savaş”a, emperyalist planlara, müdahalelere ve savaşlara ihtiyacı olmadığını belirten çağrıda "Halklar yeterince kan döktü!" ifadesi kullanıldı.

Halkların, "tehlikeli planlara, emperyalistlerin sahip olduğu askeri üslere ve her türlü kitle imha silahına" karşı mücadele etme ve her ülkede NATO'ya ve halkları katleden her türlü emperyalist plana karşı mücadeleyi güçlendirme gücüne sahip olduklarını vurgulayan çağrı şöyle sona erdi:

"Emperyalistler arası örgütleri, rekabeti, savaşları ve sona erdirmek için işçilerin koşullarını ve güçlerini oluşturmak için mücadele etmeleri gerekiyor.
En ölümcül ve tehlikeli virüs kapitalizmdir!"

Açıklamaya şimdilik imza atan partiler şöyle:

  1. ABD Komünistler Partisi
  2. Arnavutluk Komünist Partisi
  3. Avusturya Emek Partisi
  4. Bangladeş Komünist Partisi
  5. Belçika Komünist Partisi
  6. Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (Çekya)
  7. Bulgaristan Komünist Partisi
  8. Bulgar Komünistleri Partisi
  9. Ermeni Komünist Partisi
  10. Filipin Komünist Partisi (PKP 1930)
  11. Finlandiya Komünist İşçi Partisi
  12. Finlandiya Komünist Partisi
  13. Fransa Ulusal Komünistler Birliği
  14. Fransa'da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu
  15. KOMÜNİSTLER Devrimci Parti (Fransa)
  16. Hollanda Yeni Komünist Partisi
  17. Kürdistan-Irak Komünist Partisi
  18. İspanya İşçileri Komünist Partisi
  19. İsveç Komünist Partisi
  20. İsviçre Komünist Partisi
  21. Komünist Cephe (İtalya)
  22. Kazakistan Sosyalist Hareketi
  23. Macar İşçi Partisi
  24. Meksika Komünist Partisi
  25. Norveç Komünist Partisi
  26. Pakistan Komünist Partisi
  27. Polonya Komünist Partisi
  28. Rusya Komünist İşçi Partisi - SBKP
  29. Sırbistan Komünistleri
  30. Yugoslavya Yeni Komünist Partisi (Sırbistan)
  31. Sri Lanka Komünist Partisi
  32. Suriye Komünist Partisi - birleşik
  33. Svaziland Komünist Partisi
  34. Türkiye Komünist Partisi
  35. Ukrayna Komünist Partisi
  36. Ukrayna Komünistler Birliği
  37. Yunanistan Komünist Partisi  

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