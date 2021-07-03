Komünistlerden çağrı: Halklar NATO ve emperyalist planlara karşı mücadeleyi güçlendirmeli

Yunanistan Komünist Partisi'nin (Kommounistikó Kómma Elládas, KKE) girişimiyle dünyanın dört bir yanından komünist ve işçi partileri ortak bir bildiriylee "Halklar NATO ve emperyalist planlara karşı mücadeleyi güçlendirmeli" çağrısında bulundu.
Çağrıda "Komünist ve İşçi Partileri, emperyalist NATO örgütünün son zirvesinden sonra tırmandırılmakta olan saldırgan planlarını kınadıklarını yüksek ve net bir şekilde beyan etmektedirler" denilirken NATO'nun güvenlik, savunma, iklim değişikliği, siber saldırılar ve diğer asimetrik tehditler gibi yeni ve eski bahaneler kullanarak halklara yönelik saldırganlıkları tırmandırdığı söylendi. Açıklamada son gelişmelerin "yeni bir dizginsiz silahlanma yarışına" neden olduğunun altı çizildi.
NATO'nun önümüzdeki on yılın stratejik doktrini olan “NATO 2030” gündeminin, önceki dönemde alınan tüm tehlikeli kararları güncellemekte olduğunu vurgulayan açıklamada şöyle denildi:
"Dolayısıyla, 'NATO 2030' saldırganlığın tırmandırılması, savaşa hazırlık ve Rusya ve Çin ile şiddetli rekabetin bir kanıtıdır. Rusya'nın askeri kuşatması, Çin ve İran'ın hedef alınması, nükleer bir ilk saldırının duyurulması ve dev 'Avrupa Savunucusu 21' tatbikatı, 'halkların barışı ve güvenliği' ile ilgili her türlü düzmece iddiayı çürütüyor."
Güneydoğu Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de Güneydoğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve başka yerlerde işçiler ve diğer halk katmanlarının sözde bir “yeni Soğuk Savaş”a, emperyalist planlara, müdahalelere ve savaşlara ihtiyacı olmadığını belirten çağrıda "Halklar yeterince kan döktü!" ifadesi kullanıldı.
Halkların, "tehlikeli planlara, emperyalistlerin sahip olduğu askeri üslere ve her türlü kitle imha silahına" karşı mücadele etme ve her ülkede NATO'ya ve halkları katleden her türlü emperyalist plana karşı mücadeleyi güçlendirme gücüne sahip olduklarını vurgulayan çağrı şöyle sona erdi:
"Emperyalistler arası örgütleri, rekabeti, savaşları ve sona erdirmek için işçilerin koşullarını ve güçlerini oluşturmak için mücadele etmeleri gerekiyor.
En ölümcül ve tehlikeli virüs kapitalizmdir!"
Açıklamaya şimdilik imza atan partiler şöyle:
- ABD Komünistler Partisi
- Arnavutluk Komünist Partisi
- Avusturya Emek Partisi
- Bangladeş Komünist Partisi
- Belçika Komünist Partisi
- Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (Çekya)
- Bulgaristan Komünist Partisi
- Bulgar Komünistleri Partisi
- Ermeni Komünist Partisi
- Filipin Komünist Partisi (PKP 1930)
- Finlandiya Komünist İşçi Partisi
- Finlandiya Komünist Partisi
- Fransa Ulusal Komünistler Birliği
- Fransa'da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu
- KOMÜNİSTLER Devrimci Parti (Fransa)
- Hollanda Yeni Komünist Partisi
- Kürdistan-Irak Komünist Partisi
- İspanya İşçileri Komünist Partisi
- İsveç Komünist Partisi
- İsviçre Komünist Partisi
- Komünist Cephe (İtalya)
- Kazakistan Sosyalist Hareketi
- Macar İşçi Partisi
- Meksika Komünist Partisi
- Norveç Komünist Partisi
- Pakistan Komünist Partisi
- Polonya Komünist Partisi
- Rusya Komünist İşçi Partisi - SBKP
- Sırbistan Komünistleri
- Yugoslavya Yeni Komünist Partisi (Sırbistan)
- Sri Lanka Komünist Partisi
- Suriye Komünist Partisi - birleşik
- Svaziland Komünist Partisi
- Türkiye Komünist Partisi
- Ukrayna Komünist Partisi
- Ukrayna Komünistler Birliği
- Yunanistan Komünist Partisi