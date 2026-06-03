Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 63. yılında Ankara'da anıldı

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Komünist şair Nâzım Hikmet, ölümünün 63. yılında Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde anıldı. Yüzlerce Ankaralının ilgiyle takip ettiği etkinlikte yazar Fadime Uslu şiirleriyle, Doğukent Semt Evi Kadınlar Korosu seslendirdiği türkülerle ve Grup Granma şarkılarıyla yer aldı. Sahneden seslendirilen şiirler, şarkılar, türküler ve marşlar ile Nâzım'ın anti-emperyalist mücadelesi, yurtsever ve komünist tavrı hatırlatıldı.

Nâzım'ın izinde, yurtseverlik ve anti-emperyalizm

Etkinlikte Nâzım'ın yurtsever kimliğine ve anti-emperyalist tavrına dair vurgular yapıldı. Aynı zamanda Temmuz ayında Nato zirvesinin düzenleneceği Ankara'da, Nâzım'ın anti-emperyalist tavrının ve yurtsever mücadelesinin sadece sanatla sınırlı kalmadığı ifade edildi. Şairin işgal altındaki İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye olan desteğinin altı çizildi.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver

Etkinlikte konuşan TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver şunları söyledi:

"Büyük usta, komünist şair Nâzım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 63. yılı. Nâzım bizimle birlikte burada. En başta Nâzım'ın hâlâ yolumuzu aydınlattığını söyleyerek başlayalım. Bugün Nâzım'ın en önemli iki özelliğini hatırlatmak isterim. Biri yurtsever olması, diğeri komünist olması. Nihayetinde Nâzım'ın yetiştiği dönem, çürümüş Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmakta olduğu, emperyalist işgal, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu dönemleridir. İşgal yıllarında ulusal kurtuluş mücadelesine destek vermek için İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçiyor ve burada komünistlerle tanışıyor. Sonra Sovyet yılları başlıyor. Bu büyük şairin en önemli özelliği yurtsever ve komünist olmasıdır.

Nâzım işçi sınıfının şairidir, şiirlerinde işçi sınıfı vardır. İşçi sınıfı ve sanatı arasındaki ilişkide de bunu hep görüyoruz.

Burjuvazi bu bağı hep koparmaya, politik tavrı ile işçi sınıfı arasındaki ilişkiyi ayırmaya çalıştı ama bunu başaramadılar. Zira Nâzım'ı, sanatı ve sanatının merkezindeki işçi sınıfı olmadan düşünmek tuhaf olurdu. Nâzım bağımsız bir Türkiye istiyordu ve ulusal kurtuluş savaşının verildiği yıllarda bu kuruluşu toplumsal kurtuluş ile taçlandırmak istiyordu. Türkiye'deki komünistler de bunun mücadelesini veriyordu. Nâzım ülkesine baktı, 'Neden bu ülke bu halde ve ben ne yapmalıyım?' diye sordu. Bunu değiştirmek için, daha iyi bir ülke nasıl olabilir diyerek mücadele etti. Komünist olmanın başlangıcı da, onu yurtseverliğe götüren bağ da budur.

Doğukent Semt Evi Kadınlar Korosu

Ülke ile bağ olmadan, onu değiştirme ve devrim iradesi mümkün değildir, bunlar birbirinden ayrılamaz. Nâzım'da da bunu görüyoruz, Nâzım bunu temsil ediyor.

Yine yıllarca burjuvazi, komünistleri vatan hainliği ile suçladı. Nâzım da bundan nasibini aldı ama bunu başaramadılar. Çünkü komünistler ilk günden beri yurtseverdi ve ülkeyle olan bağlarını koparmadılar. Hatta zamanla komünistler ülkeyi daha çok temsil eder hale geldi. Ama ülkeyi o kadar büyük bir karanlığa, büyük bir yoksulluğa ve çürümüşlüğe mahkum ettiler ki, bu ülke emekçisinin ülkeyle bağını zayıflatmak istediler. Bu ülkeyi sevmeyen işçiler, bu ülkeyi değiştirmek istemez. Biz bu ülke emekçilerine, bu ülkenin değiştirilebilir olduğunu göstereceğiz ve ülkeyle bu şekilde bağ kurulmasını sağlayacağız."

Grup Granma

'Nâzım'ın izinde NATO'ya Ankara'yı dar edeceğiz'

Konuşmasında Nâzım yurtsever mücadelesine değinen Banu Ünver, Nâzım'ın yurtsever, antiemperyalist mücadelesini büyüteceklerini ve Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesine karşı, eli kanlı terör örgütünü Nâzım'ın izinde, hak ettikleri gibi karşılayacaklarını belirtti.

"Önümüzde çok önemli bir görev var.

Biliyorsunuz, 7-8 Temmuz'da NATO Ankara'da toplanacak. Dünyanın en eli kanlı örgütü buraya geliyor, bizim de görevimiz Ankara'yı onlara dar etmektir. Türkiye Komünist Partisi bu süreçte 4-12 Temmuz haftasını NATO karşıtı zirve olarak ilan etti. Burada eylemler, mitingler, sergiler yapacağız ve birçok sanatsal içerik üreteceğiz.

İşte Nâzım Hikmet o zaman da yurtsever kimliği ile yanımızda olacak.

5 Temmuz'da yapacağımız NATO karşıtı mitingi ilan ettik bugün. Hep birlikte bunu örgütleyeceğiz”

Bugünden başlayarak sözümüz olsun; bu ülkede NATO karşıtlığını ve yurtseverliği büyüteceğiz. Bu memleketi kazanmak için daha fazla emekçiye ulaşacağız. Bu memleket bizim. Nazımın sözleriyle: Paranın padişahlığını, karanlığını yobazını ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfının bu ülkenin gerçek sahibi olduğunu dosta düşmana göstereceğiz”

Yazar Fadime Uslu

Daha iyi bir NHKM için...

Etkinlikte Nâzım Hikmet Kültür Merkezi adına söz alan Hakan Bulut, Nâzım'ın sanatındaki devrimci mücadeleye değindi. Nâzım'ın komünist kimliğini hiçbir zaman gizlemediğini ifade Hakan Bulut aynı zamanda bir dayanışma çağrısında bulundu.

"Bizler mekanlarla sadece teknik bir ilişki kurmayız. Komünistler aynı zamanda mekanlarla siyasi bir şeyi tarif eder. Yeni insanı ve kurmak istediğimiz dünyayı da tarif eder. Burada her yıl Nâzım için bir araya gelen, Nâzım için yan yana gelen dostlarımıza çağrımızdır. Buradaki teknik imkanlarımızı iyileştirmek, Nâzım'ı, işçi sınıfından yana sanatı daha çok emekçiye ulaştırmak için buradaki teknik imkanlarımızı iyileştireceğiz. Bunun için sizleri bu dayanışmaya omuz vermeye çağırıyoruz."

Etkinlik, Nâzım Tiyatro Kolektifi'nin hazırladığı ve ilk kez bugün sahnenelen bir oyunla son buldu. Oyun yaklaşık seksen yıl öncesini, özgürlüğün dört duvara sıkıştırıldığı, emeğin hiç edildiği ve yok pahasına sürüklendiği yılları anlatırken, karanlık çökmüşken umudu fener, direnci yol etmiş komünistlerin içerideki yoldaşlarına verdiği omuzun ve düzene saldıkları korkunun öyküsü sahnelendi.

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