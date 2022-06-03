Komünist şair Nâzım Hikmet İstanbul'da anılıyor

Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 59’uncu yılında, İstanbul Üsküdar ve Kartal’da anılıyor.

Bu yıl Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin çağrısıyla aydın ve sanatçıların da kent meydanlarında bildiri dağıtarak anacağı büyük şairin sesi emekçi mahallerine de ulaşacak.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi’nin çağrısıyla bugün (3 Haziran Cuma) saat 20.00’de ‘’İşçi Sınıfının Şairi Nâzım Hikmet’’ başlığıyla yapılacak söyleşiye TKP PMK üyesi Aydemir Güler katılacak.

Üsküdar Selimiye Semt Evi ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin ortak çağrısıyla 5 Haziran Pazar saat 18.00’de "Nâzım’dan bugüne Biz ve Memleket" etkinliğine ise yazar Enver Aysever, TKP PMK üyesi Aydemir Güler ve Yapıcılar müzik grubu katılıyor.

İşçi sınıfının şairi #NâzımHikmet için buluşuyoruz.

Kapansın el kapıları

bir daha açılmasın

yok edin insanın insana kulluğunu

bu dâvet bizim

🗓 3 Haziran Cuma

⏰ 20.00

🏡 Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi

Katılımcı: Aydemir Güler @AydemirGuler@istanbul_tkp @KartalTKP @tkpninsesi pic.twitter.com/H9SFQH9C3n — Kartal TKP (@KartalTKP) June 2, 2022