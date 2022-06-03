Komünist şair Nâzım Hikmet İstanbul'da anılıyor

Nâzım Hikmet İstanbul'da bugün Kartal'da, 5 Haziran Pazar günü Üsküdar'da düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Haber Merkezi

Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 59’uncu yılında, İstanbul Üsküdar ve Kartal’da anılıyor.

Bu yıl Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin çağrısıyla aydın ve sanatçıların da kent meydanlarında bildiri dağıtarak anacağı büyük şairin sesi emekçi mahallerine de ulaşacak. 

Kartal Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi’nin çağrısıyla bugün (3 Haziran Cuma) saat 20.00’de ‘’İşçi Sınıfının Şairi Nâzım Hikmet’’ başlığıyla yapılacak söyleşiye TKP PMK üyesi Aydemir Güler katılacak. 

Üsküdar Selimiye Semt Evi ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin ortak çağrısıyla 5 Haziran Pazar saat 18.00’de "Nâzım’dan bugüne Biz ve Memleket" etkinliğine ise yazar Enver Aysever, TKP PMK üyesi Aydemir Güler ve Yapıcılar müzik grubu katılıyor.

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Nâzım Hikmet’i komünizmden arındırmak mümkün mü?