Komünist işçi Hüseyin Duman mezarı başında anılacak

17 Nisan 1999 tarihinde Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna faşist bir güruh tarafından yapılan saldırıda katledilen komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, mezarı başında anılacak.

Türkiye Komünist Partisi tarafından düzenlenecek olan anma, 17 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı'nda, Duman'ın mezarı başında gerçekleştirilecek.