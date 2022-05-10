Komşuda yeni bir gezegen bulundu

Güneş sistemimize en yakın yıldız olan Proxima Centauri’nin yörüngesinde dönen üçüncü bir gezegen tespit edildi. Dünya’nın dörtte biri kütleye sahip olan Proxima d isimli gezegen, şimdiye kadar bulunan en hafif ötegezegenlerden biridir.

NewScientist‘in aktardığına göre, yaklaşık 4,2 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Proxima Centauri, bilinen diğer iki ötegezegen Proxima b ve Proxima c’ye ev sahipliği yapan düşük kütleli bir kırmızı cüce yıldızdır.

Proxima b ilk olarak 2016’da görüldü ve nihayet onaylandı. Portekiz’deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden João Faria ve meslektaşları, yıldız sistemiyle ilgili bir çalışma sırasında başka bir ötegezegenin ilk işaretlerini fark ettiler.

Faria konuyla ilgili, “Ortaya çıkan küçücük bir sinyal gördük. Yani, önümüzdeki yıl boyunca, bu gezegenin gerçekten orada olduğunu doğrulamak için daha fazla gözlem topladık” şeklinde konuştu.

Ekip, Şili’deki Çok Büyük Teleskop’u kullanarak yıldızın yörüngedeki gezegenlerin yerçekimi etkisi altında nasıl sallandığını inceledi. Proxima b ve c radyal hız olarak bilinen yöntem ile keşfedildi. Proxima d’nin keşfi, o bölgede bulunabilecek daha birçok gezegen olduğunu gösterebilir.

Çok daha hızlı ve hafif

Ev sahibi yıldızının yörüngesinde Dünya ile güneş arasındaki mesafenin 0.029 katı olan Proxima d, Proxima Centauri’nin yaşanabilir bölgesinde, yıldızın etrafındaki suyun sıvı kalabileceği bölge içinde yer alır.

Gezegenin yıldızın yörüngesinde dönmesi beş günden biraz fazla sürüyor. Kütlesi Dünya’nınkinin yüzde 26’sıyken, Mars’ın kütlesinin yaklaşık iki katı olan bir kütleye sahip. Bu, yıldızdan daha uzakta yörüngede dönen sistemdeki diğer gezegenlerden çok daha hızlı ve daha hafiftir.