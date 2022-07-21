Komedyen Tolga Çevik'ten 'ifşa' şikayeti: Tüm bilgileri paylaşıldı

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını elde eden bir internet kullanıcısı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, videoda, sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu.

Çevik, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir platformda kişisel bilgileri paylaşılarak kendisinin hedef gösterildiğini söyledi, "devlet kurumlarının hizmetinin kötüye kullanıldığını" dile getirdi.

Videoyu paylaşan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.