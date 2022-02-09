Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira kentinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarının yaşanmasına neden oldu.

Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo yaptığı açıklamada, sokakların çamur yığınına döndüğü kentte yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı.

'Yakın bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi'

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı.

Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor. (İHA)