Kolombiya'da faiz son 13 yılın zirvesinde

Kolombiya Merkez Bankası pesodaki düşüşün ardından, yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizinde artış kararı aldı.

Kolombiya Merkez Bankası Başkanı Leonardo Villar, bankanın politika faizini 1,5 puan artışla yüzde 9'a çıkardığını duyurdu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin yüzde 9 seviyesine çıkarılması yönündeydi. Para politikası kurulundaki 7 yetkiliden sadece biri daha sınırlı bir faiz artışı yönünde oy kullandı. Böylelikle faiz 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ülkede enflasyon geçen ay yıllık bazda yüzde 9,7 seviyesine yükselerek 22 yılın zirvesine çıkmıştı.

Para birimi peso da dolara karşı rekor düşük seviyeye gerilemişti.