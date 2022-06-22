Kolombiya'da devlet başkanı seçilen Petro, Biden ile görüştü

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Petro Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden ile "dostane bir görüşme" yaptığını duyurdu.

Petro "Daha yoğun ve normal diplomatik ilişki yolunda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onun sözlerinde 'iki halkın yararına daha eşit ilişki' ifadeleri vardı" ifadelerini kullandı.

En el camino de una más intensa y normal relación diplomática he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los EEUU.



En sus palabras una relación "más igualitaria" en provecho de los dos pueblos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2022

Gustavo Petro, seçim akşamı destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum" demişti.

Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter'dan seçim zaferinden ötürü Petro'yu kutladığını belirterek, "Kolombiyalılar olarak bizler sandık başına gittik, görüşlerimizi dile getirdik ve demokrasiyi savunmak için kabul edilmesi gereken ilk şey, halkın söylemidir. Şeffaf ve etkin bir geçiş için desteğimi ifade ettim" dedi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile ülkenin 60. Devlet Başkanı olmaya hak kazanmıştı.